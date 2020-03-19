Kan grubu A olanlarda Covid-19 görülme olasılığı daha yüksek
Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları üzerinde yapılan bir araştırma, A grubu kana sahip olanlarda virüsün görülme riskinin arttığını ortaya koydu.
19.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:13
Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları üzerinde yapılan bir araştırma, A grubu kana sahip olanlarda virüsün görülme riskinin arttığını ortaya koydu.
Çinli uzmanların, 2 bin vaka üzerinde yürüttüğü çalışmaya, "Medrxiv.org" sitesinde yayımlanan makalede yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com