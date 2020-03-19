Kan grubu A olanlarda Covid-19 görülme olasılığı daha yüksek Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları üzerinde yapılan bir araştırma, A grubu kana sahip olanlarda virüsün görülme riskinin arttığını ortaya koydu.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları üzerinde yapılan bir araştırma, A grubu kana sahip olanlarda virüsün görülme riskinin arttığını ortaya koydu. Çinli uzmanların, 2 bin vaka üzerinde yürüttüğü çalışmaya, "Medrxiv.org" sitesinde yayımlanan makalede yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com