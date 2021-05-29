Kan donduran cinayet... Kayıp şahsın cesedi buzdolabından çıktı
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Kan donduran cinayet... Kayıp şahsın cesedi buzdolabından çıktı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu - Haberler | 3. Sayfa

- Kan donduran cinayet...Kayıp şahsın cesedi buzdolabından çıktı Haber alınamayan kişinin cesedi battaniye sarılmış olarak buzdolabından çıktı Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişinin evine kapısı kırılarak girildi.

- Kan donduran cinayet...Kayıp şahsın cesedi buzdolabından çıktı

Haber alınamayan kişinin cesedi battaniye sarılmış olarak buzdolabından çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişinin evine kapısı kırılarak girildi. Eve giren görevliler kayıp yaşlı adamın cesedini buzdolabının içinde battaniyeye sarılı olarak buldu.

Olay, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan İsmail Özbek'den uzun süre haber alamayan apartman sakinleri, kötü kokularında yükselmesinin ardından polis ekiplerine haber verdi. İddiaya göre, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapı kırılarak girilen daire ekipleri kötü kokunun geldiği yeri bulmak için her yeri didik aramaya başladı. Son olarak ise kapısı koli bandı ile kapatılan buzdolabına yönelen ekipler, dolabın kapağını açtığında gözlerine inanamadı.

Buzdolabındaki battaniyeye sarılı kişinin cesedi savcılık incelemesinden sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk belirlemelere göre yaşlı adamın eşinden ayrı olduğu, 2 çocuğu bulunduğu oğlu ve kızının ise yurt dışında yaşadığı ileri sürüldü. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü sır ölüm olayın aydınlatılması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Kan donduran cinayet... Kayıp şahsın cesedi buzdolabından çıktı
Kan donduran cinayet... Kayıp şahsın cesedi buzdolabından çıktı
Kan donduran cinayet... Kayıp şahsın cesedi buzdolabından çıktı
Kan donduran cinayet... Kayıp şahsın cesedi buzdolabından çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Terzioğlu

Kan donduran cinayet
Kan donduran cinayet
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