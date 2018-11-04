Kan Donduran Cinayet! Göz Kapaklarını ve Cinsel Organını Kestiler

İrlanda'da yaşayan Afrikalı bir adam evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen yetkililer kurbanın göz kapaklarının ve genital organının kesildiğini tespit etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAN GÖLÜNE DÖNMÜŞ EVDE BULUNDU

İrlanda'nın başkenti Dublin'de korkunç bir cinayet yaşandı. Dublin'de Robert lakabıyla anılan Limbani Mzoma isimli Afrikalı adamın cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler Robert'in cansız bedenini kan gölüne dönmüş evin içinde buldu.

GÖZ KAPAKLARINI VE CİNSEL ORGANINI KESTİLER

Olay yerine gelen ekipler Ganalı olduğu tahmin edilen Robert'in göz kapaklarının ve cinsel organını kesildiğini tespit etti.

"CİNSEL ORGANI ŞÖMİNENİN ÜZERİNDEYDİ"

Dublin Live isimli mecraya konuşan kaynaklar, "Bu evde, İrlanda vatandaşı olmayan bazı kişiler yaşıyordu. Bu binada sık sık sorun çıkıyordu ve en son biri ihbar edince polisler eve geldi. Polisler olay yerinde adamın penisinin şöminenin üzerinde olduğunu fark etti ve kurbanın göz kapakları da yerinden çıkarılmıştı" açıklamasını yaptı.

"BURADA SIK SIK KAVGA OLUYORDU"

Polisler olay yerine gelince 40'lı yaşlarında bir kadının evde olduğunu açıklarken, ismi açıklanmayan bu kişinin sorgusunun devam ettiği belirtildi. İsmini açıklamak istemeyen komşulardan biri, "Burada sık sık kavga oluyordu. Daha önce bir kadın bu evde yaşanan tartışma ve kavga sonrasında yaralanmıştı" dedi.