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Kan değişimine giden Bursaspor, kritik maçta Adanaspor'u ağırlıyor

TFF 1'inci Lig'de 30'uncu haftanın açılışı kritik bir mücadeleye sahne olacak.

Kan değişimine giden Bursaspor, kritik maçta Adanaspor'u ağırlıyor
25.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:53

TFF 1'inci Lig'de 30'uncu haftanın açılışı kritik bir mücadeleye sahne olacak. Bir yanda Bursaspor, Süper Lig iddiasını koruyabilmek için mutlak kazanması gerekirken, diğer yanda da kümede kalma umutları azalan Adanaspor, son haftalara umutlu girmek için mücadele verecek.

TFF 1'inci Lig'de aldığı son mağlubiyetle birlikte zirve yarışından uzaklaşan ve Süper Lig iddiasında da ağır yara alan Bursaspor, 30'uncu haftanın açılış mücadelesinde Adanaspor'u ağırlayacak. Bursa temsilcisi haftaya 46 puanla girerken averajla 5'inci sırada yer alıyor; Adana ekibi ise, 20 puanla ligin sondan ikinci basamağında kümede kalma mücadelesi veriyor.

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak zorlu randevuda hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Mehmet Yıldırım ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak.BURSASPOR, KRİTİK KONUMDALigde iki ekip de zor günler geçirirken, şiddetle puanlara ihtiyaçları var. Bursaspor, şampiyonluk iddiasında lider Hatayspor'un 8 puan gerisinde kaldı. Süper Lig için ikincilik iddiasını koruyan Bursa temsilcisi; geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle 5'inci sıraya geriledi. 2'nci BŞB Erzurumspor'un 4 puan gerisindeki Bursaspor, 3'üncü Adana Demirspor'u da 2 puan geriden takip ediyor. 4'üncü Altay ile aynı puana sahip yeşil beyazlılar, bir alt basamağındaki Akhisarspor'un bir, 7'inci ve 8'inci Fatih Karagümrük ile Giresunspor'un da iki puan önünde.ÜZÜLMEZ GİTTİ, İRFAN BUZ GELDİLig sıralamasında oldukça kritik bir yere sahip olan ve kader maçına çıkacak Bursa temsilcisi, bu sebeple hafta içerisinde kulübede değişikliğe gitti. İbrahim Üzülmez ile yollar ayrılırken, göreve İrfan Buz getirildi. Daha önce de Bursaspor'da görev alan, TFF 1'inci Lig'i de iyi tanıyan deneyimli çalıştırıcı, 6 yıl aradan sonra yeşil beyazlı ekibin başında maça çıkacak. Buz, yaptığı ilk açıklamada "Değiştirebileceğimiz şeyleri değiştireceğiz, kendimize bakacağız. Adanaspor maçını kazanarak başlamak istiyoruz" demişti.ADANASPOR ZOR GÜNLER YAŞIYORAdanaspor ise, ligin alt basamağında oldukça zorlu günler geçiriyor. Ligin bitimine 5 hafta kalırken, 17'nci sırada yer alan Güney ekibinin, 15'inci sıradaki Boluspor ile arasındaki puan farkının 6 olması, kümede kalma iddialarını azaltıyor. Bu sebeple, Bursaspor karşısında şiddetle puana ihtiyaç duyan taraflardan biri olan Adana temsilcisi de, kazanmak için sahaya çıkacak. Adanaspor da bu sezon 3 teknik adam değiştirirken bir türlü dilediği istikrarı ve başarıyı sağlayamadı. Ligde 9 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Güney ekibi, bu maçlarda sadece 3 puan toplayabildi.BURSASPOR'UN EZİCİ ÜSTÜNLÜĞÜİki ekip bugüne kadar Süper Lig, 1'inci Lig ve kupa maçları olmak üzere farklı kulvarlarda toplam 55 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 30'unda gülen taraf Bursaspor olurken, Adana ekibi ise 11 kez kazanabildi. Geride kalan 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan birer puan ile ayrıldı. Bursa'da oynanan maçlarda ise ev sahibinin ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Bursa'daki toplam 27 maçın 21'ini Bursaspor kazandı. 3 maç da berabere sonuçlanırken, yeşil beyazlılar evinde yalnızca 3 kez kaybetti.SON 9 MAÇIN 8'İNİ BURSA KAZANDIBursaspor, üstünlüğünü rakibine son maçlarda da hissettirdi. İki ekip arasında oynanan son 9 maçın 8'ini Bursa temsilcisi kazandı. Adanaspor sadece bir kez galibiyetle ayrılırken, bu sezon TFF 1'inci Lig'in ilk yarısında Adana'da oynanan mücadeleyi de yeşil beyazlılar, 3-2'lik skor ile kazanmıştı. Bursaspor, rakibine karşı en farklı galibiyeti de yine bu dönemde elde etti. 2003/04 sezonunda Bursa'da oynanan Süper Lig maçını ev sahibi, 6-0'lık skor ile kazandı.BAYARSLAN YÖNETİMİNDE EVİNDE KAYBETMEDİ

Hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Bursaspor, 9 maça çıktı. Bu maçların 7'sini kazanan yeşil beyazlılar, diğer mücadelelerde birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. Bayarslan yönetiminde Bursa'da çıktığı 6 maçta ise yenilmeyen Bursaspor, bu maçların da 5'ini kazandı. Bayarslan, Adanaspor'un ise 12 maçını yönetti. Bu maçlarda Güney ekibi, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bayarslan, iki takım arasında 12 Aralık 2017'de oynanan Türkiye Kupası maçını da yönetirken Bursa'daki bu mücadeleyi ev sahibi, 2-0'lık skorla kazandı.


- Bursa

Kaynak: DHA

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