Kan Davalı" Aileleri Barıştırıyorlar

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde yaşayan Duygu ailesinin ileri gelenleri, uzun yıllardır düzenledikleri törenlerde kan davalı aileleri barıştırıyor.

Kanaat önderi ve eski Altınova Belde Belediye Başkanı Mehmet Baki Duygu (69), dedesi ve babasından sonra kendisi de Bitlis, Muş, İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin'de başta kan davası olmak üzere arazi anlaşmazlığı ve kız kaçırma olayları nedeniyle husumet yaşayan aileleri bir araya getiriyor.

Zor bir görev üslenen ve defalarca kez giderek aileleri barışmaları için ikna eden Duygu, geçen yıllarda meydana gelen 20-30 yıllık kan davalarını barışla sonuçlandırıyor.

Binlerce kişinin katıldığı törende Duygu, kan davalı aileleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçirip, iki tarafın birbirlerine sarılarak barışmalarını sağlıyor.

Duygu, yaptığı açıklamada, tarafların barış için kendisine geldiğini ifade ederek, "Gidip her iki tarafı önce dinliyorum. Barışta taraf tutmam. Barışta taraf tuttuğunda hiçbir zaman barış sağlanamaz. Benim de böyle bir prensibim var. Yakınım olsa da düşmanım olsa da gittiğimde doğru ve hakikat neyse o hakikatler üzerinde dururum. Haksıza da yakınım olsa haksızsın derim. Haklıya düşmanım bile olsa haklısın derim. Barışmaları bu şekilde başardım." dedi.

Yörelerinde 2 kişi arasında çıkan husumetin sadece kendi aralarında kalmadığını aileye ve aşiretlere dağıldığını aktaran Duygu, kendisinin barışla sonuçlandırdığı olayları örnek vererek aileleri ikna ettiğini belirtti.

Görevini başarıyla ifa etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirilen Duygu, şöyle konuştu:

"Bunu dedelerimizden ve babamızdan örnek aldık. Onlar da aynen bu barışları sağlardı. Babalarımız ve dedelerimiz de aynı görevi üstlenmişti. Günümüze kadar böyle gelmiş. Biz de bu görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Ben onu kendime bir görev olarak biliyorum. 150 yıldan bugüne kadar dedelerimiz, babalarımız kendi dönemelerinde kan davalarını çözmüş. Ben de yaklaşık 45 yıldır kan davalı aileleri barıştırıyorum."

Köy sakinlerinden Felemez Çelik ise Duygu'nun kan davası, kız kaçırma ve arazi anlaşmazsızlığı gibi problemleri barışla sonuçlandırdığını anlatarak, "Barışla sonuçlandırdığı aileler kardeş gibi yaşıyor. Herkes memnun, biz de memnunuz. Barıştan kim memnun olmasa zarar eder. İstanbul ve Bursa'ya giderek barışlar yapıyor." diye konuştu.