Kan Davalı Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır'da kan davalı iki aile arasında silahlı kavga çıktı. 1 kadın öldü, 1 kadın yaralandı.

ARAZİ HUSUMETİNDEN SİLAHLI KAVGAYA TUTUŞTULAR

Olay, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç köyünde meydana geldi. Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, aralarındaki arazi meselesi husumetini sürdüren aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 1 kadın da yaralandı. Yaralı kadın olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 YIL ÖNCEKİ KAVGADA 3 KİŞİ ÖLMÜŞ VE HUSUMET BAŞLAMIŞTI

İki yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, olayın ardından aile fertleri arasında husumet başlamıştı. İki yıl boyunca kentin ileri gelenlerinin sürdürdüğü barış çabalarına rağmen aile fertleri arasında herhangi bir anlaşma sağlanamamıştı.