Kan bağışını artırmak için yoğun çaba

TÜRK Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi ekipleri, havaların soğuması ve pandemi nedeniyle azalan kan bağışçı sayısını arttırmak için ekip sayılarını artırıp, mahallerde kampanya yapmaya başladı. Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Kemal Yıldız, insanların bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Bölgede, Van, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari ve Iğdır illerindeki hastanelerin kan ihtiyacını karşılayan Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi, kan bağış merkezlerinin yanı sıra kurdukları mobil araçlarla kan bağışçılarını kabul ediyor. Pandemi ve son dönemde bölgede havaların soğuması nedeniyle kan bağışında azalma oldu. Kızılay ekipleri, azalan kan sayılarını artırmak için hem ekip sayılarını arttırdı hem de sokağa çıkma yasaklarında mahallelerde kampanyalar düzenlemeye başladı.

Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi'nden Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Kemal Yıldız, bölgede 6 ilin hastanelerinin kan ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Yıldız, "Bölgemizde hava şartlarının soğuk olması ve pandemiyle birlikte bir düşüş yaşıyoruz. Yine de hastanelerimizin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Tabi insanların bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Kan sürekli bir ihtiyaç. Kana ihtiyaç duyulduğu zaman insanların aramaması için düzenli olarak kan bağışına gelmeleri gerekiyor. Aldığımız kanın yüzde 80'nini biz mobil araçlardan alıyoruz. Kan bağış merkezine de bağış oluyor. Ama özellikle pandemi döneminde düşen kan sayılarını artırmak için ekip sayısını artırdık. Özellikle ekiplerimiz sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde mahallelerimizde kan bağışı kampanyamız oldu. ve ciddi bir katılım oldu. Diğer mahallerimizden de aynı desteği bekliyoruz" dedi.

'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELSİNLER'

Kan merkezinde ve mobil araçların her akşam dezenfekte edildiğini ve steril hale getirildiğini belirten Yıldız, "Araçlarımız her akşam dezenfekte ediliyor ve steril bir hale getiriliyor. Tek kullanımlık eldivenler kullanılıyor. Çalışan arkadaşlarımız her bağışçının ateşini ölçülüyor. Örtüler her bağışçının ardından değiştiriliyor. Kan bağışında bulunmak isteyen herkes gönül rahatlığıyla gelip kan bağışında bulunabilirler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı