Kan bağışında Giresun birinci sırada

24.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:24

Kızılay Giresun Şube Başkanı Murat Cansız, kan bağışında il olarak birinci sırada olduklarını söyledi.



Kızılay Giresun Şube Başkanı Murat Canız, 2019 yılı için hedeflenen 16 bin ünite kanın 15 bin 550'ini topladıklarını ve 708 adette kök hücresi bağışı aldıklarını söyledi. Cansız, "Giresun Türk Kızılay Öaşkanlığı olarak Piraziz'den Eynesil'e, Eynesil'den Çamoluk ve Şebinkarahisar'a kadar tüm insanlarımıza elimizi uzatarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Kan bağışında şu anda Türkiye genelinde 1. sırada olan bir iliz. 2019 yılında bize verilen kotayı fazlasıyla aşmış bulunuyoruz. Rakamsal olarak baktığımızda 2018 yılında 15 bin ünite kan hedefi uygulanmış, şu anda 15 bin 537 kan bağışı almışız. 2018 yılında yine kök hücre bağışında 481 adet kök hücre bağışı almışız. 2019 yılı için ön görülen kan bağışı hedefimiz 16 bin kan bağışıydı ve şu anda aldığımız kan bağışı 15 bin 500 civarında. Yıl sonuna kadar hedeflediğimiz kotayı yakalayacağız. Yine 2019 yılında 708 adet kök hücre bağışı aldık. Kızılay olarak Giresun'da çok güzel noktalara geldik. Yatırımlar bazında, kan merkezi, öğrenci yurdu, yaşlı ve bakım evi, rehabilitasyon merkezi yapımı gibi sağlık ve sosyal alanda hizmet vermeyi de düşünüyoruz" dedi.



Cansız, kan merkezinin yaklaşık 1 yıl içerisinde ihalesinin yapılacağını da söyledi. - GİRESUN

Kaynak: İHA