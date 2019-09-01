Kan bağışında duyarlı il Ağrı

01.09.2019 15:56

Türk Kızılay'ı Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezinde Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı olarak görev yapan Turgay Burul, Ağrı ilinin bölgede kan bağışı konusunda duyarlı il olduğunu söyledi.



Ağrı'da iki yıl boyunca seyyar ekiplerle çalışmalar yürüten Turgay Burul, Ağrı'da kan bağışı konusunda duyarlılığın oldukça fazla olduğunu belirterek, ilde sabit bir noktada kurdukları Kan Alma Merkezinin açılışını yapmak için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.



"En fazla bağışı Ağrı'dan topluyoruz, gerçekten çok gurur verici bir durum"



Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezine bağlı olan iller arasında en çok kan bağışı yapan ilin Ağrı olmasının gurur verici olduğunu dile getiren Burul, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an bize bağlı olan illerde Erzurum, Kars, Van, Bayburt, Erzincan ve Ardahan gibi illerimizde yapmış olduğu çalışmalarda yani sayısal olarak ve nüfusa oranla en fazla bağışı Ağrı'dan topluyoruz. Gerçekten çok gurur verici bir durum. Zaten Ağrı ilimize bağlı olan Doğubayazıt, Taşlıçay, Tutak, Eleşkirt ve Patnos gibi ilçeler aslında nüfus potansiyelleri yüksek olan ilçelerimiz var. Bölgemizde bize bağlı olan illerimizde ve onlara bağlı olan İlçelerimizde böyle nüfus potansiyeli yüksek olan ilçelerimiz çok az. Ama arada gerçekten yüksek bir potansiyel var" ifadelerini kullandı.



Yakın bir tarihte Kan Alma Biriminin açılmasından sonra Kan Alma Biriminin Kan Bağış Merkezi haline geleceğini vurgulayan Burul, Ağrı'nın ilerleyen süreçte bölgeye bağlı olmaksızın kendi ekipleriyle Ağrı ve ilçelerinde çalışmalar yürüteceğine dikkat çekti. Burul, "Burada açacağımız Kan Alma Birimi Kan Bağış Merkezi olduktan sonra zaten kendi yağında kavrulacak. Dolayısıyla kendi ekiplerini kendi çıkaracak. ve bağlı olan ilçelerde ekipler, askeri ekipler olsun, üniversite olsun, halk ekipleri olsun bütün ekipler Ağrı kendi ekibiyle kendi doktoruyla kendi personeliyle kan alma ekiplerini buradan çıkaracak. Kan Alma Merkezine çıkaracak" şeklinde konuştu.



"Biz halkta bu iştahı görüyoruz"



Ağrı'da yaptıkları çalışmaların sayısal verilerine değinen Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Burul, şu sözleri kullandı:



"Ağrı'da sabit bir nokta da yaptığımız 5 günlük çalışma da Türkiye rekoru kırdık. Gerçekten Ağrı'da 5 günlük çalışma sonucunda 513 ünite kan aldık. Bunu ben Erzurum'da da denemeye çalıştım. Yine beş günlük bir çalışma yaptık ama Ağrı'yı geçemedik. 511 ünite kan aldık. Yani Ağrı'yı geçmeye çalıştık bir nokta da. Çünkü potansiyel olarak Erzurum daha fazla Ağrı'ya oranla. Aynı sonucu alamadık. Ağrı bu konuda çok duyarlı. Nasip olursa inşallah sabit noktayı da açtıktan sonra da daha artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü biz halkta bu iştahı görüyoruz. Hem kendi sağlıklarını düşünerek hem de yapmış olduğu bağışlarla 3 ünite kanla 3 vatandaşımıza hayat veriyor. Hatta kamu kuruluşları ve üniversite de olan bazı arkadaşlarımız çoğu projelerinizde yer almak için bize geri dönüş yapıyor. Bu projeleri 'birlikte yapalım birlikte başlatalım' şeklinde yönelimleri oluyor. Bunun geçmişte de birçok örnekleri oldu. Arkadaşlarımızın bu dönüş geri dönüşleri bizi gerçekten çok mutlu ediyor. "



"Sağlık alanında Ağrı'yı Erzurum'a bağımlı olmaktan kurtarmalıyız"



Ağrı'nın sağlık alanında Erzurum'a bağımlı olma durumuna da değinen Burul, "Şu anda Ağrı-Erzurum yolunda ne kadar insanın kan kaybından dolayı hayatını kaybettiğini, kalp krizinden dolayı vefat ettiğini biliyoruz. Sağlık alanında Ağrı'yı Erzurum'a bağımlı olmaktan kurtarmalıyız. Bunun kanaatindeyiz. Yapmış olduğumuz çalışmalar da bunun bir sonucu olarak görülmesini istiyoruz" diye konuştu.



"En büyük hedeflerden biri düzenli ve gönüllü bu işe gönül vermiş kadın bağışçılara da ulaşmak"



Son olarak Ağrı'da kadın bağışçılar konusunda yetersizliğin yaşandığını ve bu konuda istatistiksel verilerinde bu yönde olduğunu açıklayan Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Turgay Burul, Ağrı'da oluşturdukları sabit kan alma birimiyle daha çok kadın bağışçılara ulaşmayı hedeflediklerini aktardı. Burul, konuşmasına şu ifadeleri ekledi:



"Şimdi Ağrı merkez Kan Alma biriminde aslında bizim hedeflediğimiz bir durumumuz daha var. Bu bölgede özellikle kadın bağışçılara ulaşmak oldukça zor. Sabit noktanın açılmasındaki en büyük hedeflerimizden biri de kadın bağışçılara ulaşmak. Burada kadın arkadaşlar ekiplerimizin çalışma yaptıklarını mobil araçlarda ki ekiplere katılım sağlayamıyorlar. Bu durum Ağrı'nın kültürel değerlerinden, toplumla alakalı bir çekingenlikten kaynaklı olarak yaptığımız çalışmalara katılmaktan biraz uzak duruyorlar. Tabi bu saygı ile karşılanacak bir durum. Ama bizim bu sabit noktada kan alma birimi açmamızdaki en büyük hedeflerden biri düzenli ve gönüllü bu işe gönül vermiş kadın bağışçılara da ulaşmak. Oluşturduğumuz sabit nokta da kadın bağışçılarımıza uygun. İstatistiklere göre özellikle Ağrı'da kadın bağışçı sayısı çok az. Kadın bağışçılara ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Ben yakın bir tarihte diğerinde Diyadin'de kadınlara yönelik bir program yaptım. Hatta sayın kaymakam beyin eşi Gülcihan Hanım vardı. Onunla beraber yaptık. ve 3 saat içinde 36 tane kadına ulaştık. Bu çok güzel bir rakamdı ve o kadar güzel bir ortam oluştu ki. Hiç erkek bağışçı kabul etmedik. Kadın bahçeleri kabul etti. Şimdiye kadar hiç doktora gitmemiş, kendini ifade edememiş, hastalıklarından bahsetmemiş birçok kadına ulaştık. Tabi sayısal rakam olarak 36 sayısına ulaştık belki ama 100'ün üzerinde başvuru vardı. Geldiler doktorunuzla paylaştılar. Hastalıklarından bahsettiler. Kan bağışı ile ilgili kaygıları korkuları vardır. Bu konularda bilgiler aldılar. İşte bu bahsettiğim çalışmalarımızla bütün elimize ulaşır özellikle kadın bağışçılara ulaşmaya çalışıyoruz. - AĞRI

Kaynak: İHA