Kan bağışında bulunmak isteyenlere servis hizmeti
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Çorum, Yerel

Kan bağışında bulunmak isteyenlere servis hizmeti

Kan bağışında bulunmak isteyenlere servis hizmeti Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışı ve bağışçılarına büyük darbe vurmasının ardından Çorum Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı.

03.04.2020 19:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:16
Kan bağışında bulunmak isteyenlere servis hizmeti

Kan bağışında bulunmak isteyenlere servis hizmeti

ÇORUM - Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covıd-19) salgını hayati öneme sahip olan kan bağışı ve bağışçılarına büyük darbe vurmasının ardından Çorum Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatları ile belediye kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara ücretsiz servis hizmeti başlattı.

Bağışta bulunmak için Alo 153 hattını arayan vatandaşların iletişim bilgileri alındıktan sonra zabıta ekipleri evlere giderek bağışçıları alarak Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne götürülüyor. Burada kanını bağış yapan vatandaşlar tekrar evlerine bırakılıyor.

Çorum Belediyesi'ni arayarak Kızılay'a bağışta bulunan Sevgi Mol, haberlerde kan stoklarının azaldığını gördüğünü belirterek, "Belediye aradım. Evime gelerek beni aldılar. Kan bağışından sonra da beni tekrar evime bırakacaklar. Kan bağışında bulunuyorum. Vatana millete hayırlı olsun" dedi.

Kan bağışında bulunmak isteyenlere servis hizmeti

Kaynak: İHA

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Kan bağışında bulunmak isteyenlere servis hizmeti
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