Kan bağışında bulunanlar kısıtlamadan muaf
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Kan bağışında bulunanlar kısıtlamadan muaf

Kan bağışında bulunanlar kısıtlamadan muaf
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan ayı ile kan ve plazma bağışında yaşanan azalma nedeniyle Kızılay, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ramazan ayı ile kan ve plazma bağışında yaşanan azalma nedeniyle Kızılay, vatandaşlara çağrıda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatler ve hafta sonunda bağışçıların kısıtlamalardan muaf olduğunu vurgulayan Kızılay, vatandaşları kan merkezlerine davet etti.

Kovid-19 gündelik hayatın akışını yavaşlatsa da kan ve immün plazma ihtiyacı devam ettiğini belirten Kızılay tarafından, Ramazan ayı ve pandemi dolayısıyla bağışlarda ve stoklarda yaşanan azalma eğilimi üzerine tüm vatandaşlara kendilerine en yakın kan merkezine giderek bağışta bulunmaları çağrısı yapıldı.

Kızılay, yalnızca 1099 ünite immün plazma stoku bulunduğunu belirterek yoğun bakımdaki koronavirüs hastaları için de vatandaşları web sitesi ve 168 çağrı merkezinden alınan randevularla immün plazma bağışında bulunmaya davet etti.

"1 ÜNİTE KAN İLE 3 KİŞİYE CAN OLUYORSUNUZ"

İçerisinde bulunduğumuz süreçte kan bağışının önemini vurgulayan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Kan laboratuvarlarda yapılamayan bir doku. Ancak insan insana verirse şifa olabiliyor. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Özellikle küresel pandemi ve Ramazan'ın etkisiyle azalan kan bağışlarımız ve ulusal kan stoklarımız alarm veriyor ve ulusal anlamda bir seferberlik çağrısı gerektiriyor. Ramazan ayında mesai saatlerimizi iftar ve sahur saatlerine göre ayarladık. 1 ünite kan verdiğinizde 3 kişiye can oluyorsunuz, doğaya da bir fidan dikmiş oluyorsunuz" dedi.

KAN VE PLAZMA BAĞIŞÇILARI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA DAHİL EDİLMEDİ

Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar Kızılay'ın www.kanver.org sitesinden ve 168 numaralı çağrı merkezinden kendilerine en yakın kan merkezini öğrenebilecekleri gibi randevu da oluşturabiliyor. Acil kan bekleyen hastaların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerini dikkate alarak düzenleme yaptığını belirten Kızılay, hafta sonları ve akşam 7'den sonrası için alınan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan bağışçıların kan merkezlerine gelerek 15 dakika içerisinde kan verme işlemini gerçekleştirebileceklerini açıkladı.


Kan bağışında bulunanlar kısıtlamadan muaf

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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