Kan bağışında Bayrampaşa farkı Bayrampaşa Belediyesi, kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay için ikinci kez kan bağışı kampanyası düzenledi.

Bayrampaşa Belediyesi, kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay için ikinci kez kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar, kan bağışının yapıldığı çadırların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Her iki kampanyadan toplam 231 ünite kan toplandığı öğrenildi.

Korona virüs salgını nedeniyle kan stokları kritik seviyenin altına düşen Kızılay için harekete geçen Bayrampaşa Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, ikinci kez kan bağışı kampanyası düzenledi. "Haydi Bayrampaşa! Kan Ver, Hayata Can Ver!" sloganıyla Kızılay Bayrampaşa Şubesi ile birlikte düzenlenen kampanya, Bayrampaşa Hoca Hayri Efendi Merkez Camisi önünde gerçekleştirildi. Kampanyaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar, kan bağışının yapıldığı çadırların önünde gece boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Her iki kampanyadan toplam 231 ünite kan toplandığı öğrenildi.

"Bizim kanımızda fedakarlık var"

Bayrampaşalı vatandaşların yardımlaşma ve dayanışma konularında oldukça duyarlı olduğunu belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "En dar ve zor zamanlarımızda imdadımıza yetişen Kızılay'ın çağrısına kulak vererek ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirerek ikinci kez kan bağışı kampanyası düzenledik. Her iki kampanyamız da büyük ilgi gördü. Çünkü bizim kanımızda fedakarlık var. Bu kritik dönemde Kızılay'a kan veren hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kanlar ülkemizin dört bir yanında insanlara hayat vermek için kullanılacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA