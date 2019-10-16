Kan bağışına onlar da destek oldu

16.10.2019 09:34

Toplumu ilgilendiren her hassas konu üzerine oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Özhan Gönüllüler Topluluğu, son olarak da kan bağışında bulunarak 'kanın acil değil sürekli olduğunu' hatırlattı.



Özhan Marketler Zinciri çalışanlarından oluşan gönüllüler, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında kan bağışının önemine dikkat çekmek için harekete geçti. Bursa Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe topluluğu üyelerinin yanı sıra aileleri de eşlik etti. Orhaneli Yolu üzerindeki mağazanın önündü kurulan Kızılay Tır'ında kan vermek için tüm mağazalardan çalışanlar akın etti. Gönüllülerin başlatmış olduğu kampanyaya, desteğin artarak çoğalması Kızılay çalışanlarını mutlu etti. Kızılay Kan Merkezi çalışanları tarafından gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kan vermeye uygun olan kişilerin bağışları kabul edildi.



Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "Kan bağışı gibi hassas bir konuda duyarlılık gösteren tüm çalışma arkadaşlarıma ve Kızılay Kan Merkezi çalışanlarına teşekkür ederim. Kan vermenin, hayat vermek olduğunun bilincindeyiz. Ekibimizle birlikte üzerimize düşen görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kan bağışı konusunda herkes üzerine düşeni yapmalı" dedi.



Özhan Gönüllüler Topluluğu Başkanı Yener Kaptan ise, "Kan bağışı gibi insani bir davranışa gönüllülerimizin ilgisinin başka kurumlara da örnek teşkil etmesini umuyorum" diye konuştu.



Özhan Marketler Zinciri toplumu ilgilendiren hassas konular üzerinden oluşturduğu sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiriyor. Tamamladığı onlarca sosyal sorumluluk projesiyle şimdiye kadar çevre, engelli çocuklar, şiddet gören kadınlar, sokak hayvanları gibi toplumun hassasiyet gösterdiği konulara farkındalık oluşturarak dikkat çekmeyi başardı. - BURSA

Kaynak: İHA