Kan bağışı yoğun ilgi gördü

08.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:37

Bozüyük Fen Lisesi öğrencilerinin yürüttüğü, "Yeryüzündeki Tüm Canlılarına Umut Ol" e Twinning projesi kapsamında, Eskişehir Kızılay Kan Merkezi ile ortaklaşa yürütülen kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.



Kampanyaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğretmenler başta olmak üzere vatandaşlar tarafından kan bağışında bulunularak destek verildi. Kan bağışı ile ilgili olarak Okul Müdürü Evren Canyılmaz, "Yoğun katılıma sahne olan kan bağışı kampanyası için desteklerinden dolayı eğitim camiamız ve Bozüyük halkına teşekkür ediyoruz, böyle bir etkinlikle farkındalık oluşturdukları için öğrenci ve öğretmenlerimle gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA