Kan bağışı yapan vatandaşlara kitap dağıtıldı

10.09.2019 12:36

Hatay'da Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kızılay Hatay şubesinin birlikte düzenlediği etkinlikte kan bağışlayanlara kitap hediye edildi.

Antakya'daki kan alma merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Hataylılar yoğun ilgi gösterdi. Antakya İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Betül Altun, kan bağışının insan bedenini koruduğunu söyledi.

Altun, Dünyaca bilinen tanımı ile sağlıklı olmak insanın ruhsal ve fiziksel yönden iyi olma halidir. Bu kapsamda burada bir etkinliğimiz var. Kan bağışı etkinliğimiz. Herkesi sağlıklı bir hizmet olan kan bağışına yönlendirmeye çalışıyoruz. Kan bağışı insanın kendi bedenini de koruyacak; hipertansiyon, kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyacak. Bu sebeple insanları kan bağışına teşvik etmek istedik. Kan bağışı yapan vatandaşlara da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından kitap hediye edilecek dedi. Daha sonra kan bağışlayanlara kitap hediye edildi.

Kaynak: DHA