Kan bağışı tırı Keşan'da

23.08.2019 10:12

Keşan ilçesine gelen Türk Kızılayı kan bağışı tırında çalışmalara başlandı.

Cumhuriyet Meydanı'na gelen tır, 4 gün boyunca ilçede kalacak.

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi ekip doktoru Güler Ateş Demir, yaptığı açıklamada, amaçlarının Türkiye'nin kan ihtiyacını gönüllü bağışçılar tarafından en güvenli şekilde karşılamak olduğunu söyledi.

Vatandaşları kan bağışı yapmaya davet eden Demir, "Kan bağışına duyarlı Keşan halkına bir kez daha 'size çok ihtiyacımız var' diyoruz ve kan bağışına bekliyoruz." dedi.

Kan bağışında bulunan Zafer Şentürk ise kan vererek hayati tehlikesi bulunan kişilere yardım etmek istediğini, bunu yaparken kendi sağlığına da katkı sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA