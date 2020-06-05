Kan bağışçılarına özel araçla ulaşım kolaylığı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan vermek için evden çıkmaya çekinenlere, Türk Kızılay özel araçla ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan vermek için evden çıkmaya çekinenlere, Türk Kızılay özel araçla ulaşım kolaylığı sağlıyor.

Kovid-19 sürecinde kan bağışının düşmesi nedeniyle Türk Kızılay Adana Şubesi, bağışçıların çekinmeden kan vermeye gelmesini sağlamak amacıyla yeni bir uygulama devreye aldı.

Kan vermek isteyenler, 168 Türk Kızılay Çağrı Merkezi veya şubelerle irtibata geçtikten sonra, özel araçla evinden alınıyor, bağışın ardından da yine aynı şekilde evlerine bırakılıyor.

Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre illerin yanı sıra 15 kentten bağışçıların verdiği kan numunelerinin test için getirildiği Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda, Kovid-19 süreci öncesi günlük 50 bin civarında işlem hacminin bulunduğunu söyledi.

Merkeze gelen kan numunelerinin gerekli testlerin yapılmasının ardından uygun bulunması halinde şifa bekleyenler için hastanelere ulaştırıldığını aktaran Saygılı, "Merkezin Kovid-19 öncesi günde 50 bin civarında günlük işlem hacmi vardı. Bu anlamda tabiri yerindeyse bir 'SOS veriyoruz'. İşlem hacmi yüzde 60 civarında azaldı, 20 binlere kadar düştü. Bu bizim için sıkıntılı bir süreç. Çünkü hastanelerde şifa bekleyenlere kan ulaştırıyor olmamız lazım." diye konuştu.

"Günlük kan bağışı yüzde 60 düştü"

Kovid-19 sürecinde vatandaşların kan bağışıyla ilgili tedirgin olmamasını isteyen Saygılı, Türk Kızılayın bağış noktalarında gerekli bütün tedbirlerin alındığını dile getirdi.

Tüm hijyen kurallarına dikkat edildiğini de anlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"Düzenli kan bağışçılarını, bağış yapmaya davet ediyoruz. 'Evden çıkamıyorum' diyenleri de özel araçla evinden alıp tekrar evine bırakıyoruz. Çünkü kan sürekli bir ihtiyaç, mevsimi olmaz, dolayısıyla her bağışçımız kan bağış noktalarına gelmeli. Günlük kan bağışı yüzde 60 düşmüş durumda. Kan ihtiyacında ise düşme söz konusu değil, hastanelerde kan ihtiyacı devam ediyor."

Kovid-19'un kandan bulaşan bir hastalık olmadığını vurgulayan Saygılı, bağışçılara kan verme çağrısında bulundu.

Saygılı, Türkiye'nin 2020 yılı kan ihtiyacının yaklaşık 3,3 milyon ünite olduğunu ve bunun karşılanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA