Kan bağışçılarına madalya ve plaket verildi

Türk Kızılaya gönüllü kan bağışı yapan kişilere plaket ve madalya verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde, Türk Kızılay Samsun Şubesi tarafından madalya ve plaket töreni düzenlendi.

Vali Osman Kaymak, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Türk Kızılay ile 1999 yılında meydana gelen depremde çalıştığını belirten Kaymak, "O dönemde yönetimi, hizmetleri ile maalesef milletimizi üzen bir yapıydı. Daha sonra Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde yaralar sarmaya başladı. Milletin değerlerine değer katan bir yapıya kavuştu." dedi.

Türk Kızılayın afetlerde çadır ve iaşe temin etmenin yanı sıra kan temin etme görevinin de bulunduğunu anımsatan Kaymak, "Kızılay artık yardımlar için afetleri beklemiyor. Normal zamanlarda da toplumdaki sosyal yardımlaşma ve dayanışma için yoğun çaba sarf ediyor. Samsun Kızılay da bu konuda çok gayretli çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Kaymak, Türk Kızılayın kapsayıcılığının devletin kontrolünde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha önce ülkemizde kurban derisini, zekatları, hayırlarımızı FETÖ denilen bir organizasyon kötü şekilde istismar etti. Artık farklı cemaatlere, cemiyetlere gitmenize gerek yok. Kurban verecekseniz Kızılay ve Diyanet Vakfına veriniz. Yardım yapacaksanız Kızılaya yapın. Zekatınızı, sadakanızı da verebilirsiniz. Yaptığınız yardımların nereye gittiğini görebilirsiniz."

Kaymak, kanın acil değil, her zaman ihtiyaç duyulan bir şey olduğunu vurgulayarak, "Kan verenlere teşekkür ediyoruz. Kan vermek sağlıklıdır. Şehrimizde ve ülkemiz de kan bağışları gittikçe artıyor. Kamu kurumlarında Kızılay temsilcisi olması gerekiyor. Bu kurumu büyütmek bizlerin elindedir." görüşünü dile getirdi.

Türk Kızılay Genel Merkezi Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık ise faaliyetleri hakkında bilgi vererek, şunları söyledi:

"Ülkemizde kan bağışçısı düzenli olarak artmaktadır. 2018 yıl sonu itibarıyla 2 milyon 571 bin 482 ünite kan bağışı gerçekleşmiştir. 2019 yılı hedefimiz ise 2 milyon 705 bin 500 ünitedir. Bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 392 bin 583 ünite kan ile 2019 yılı hedefinin yüzde 50'si gerçekleşmiştir. Ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 96'sı Türk Kızılay tarafından karşılanmaktadır. Kök hücrede 589 bin 190 bağışçı kazanılmıştır. TÜRKÖK Projesi kapsamında 4 bin 875 eşleşme olmuş, bu eşleşmelerden bin 180'i nakil yapılmıştır."

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Habib Demirel de katılımcılarla plaket ve madalya almaya hak kazanan gönüllülere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Türk Kızılayın 151. kuruluş yıl dönümü anısına Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a "iyilik ödülü", 45 defa kan bağışı yapan 11 bağışçıya plaket, 35 defa kan bağışlayan 38 kişiye altın madalya, 25 kez kan bağışında bulunan 71 bağışçıya gümüş madalya ve 10 defa kan bağışı yapan 658 kişiye bronz madalya verildi.

Kaynak: AA