Kan bağışçıları ödüllendirildi

Ordu Kızılay Kan Bağış Merkezine en çok bağışta bulunan toplam 431 kişi, madalya ile ödüllendirildi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından düzenlenen program kapsamında, 35 defa kan bağışı yapan 3 kişiye altın, 25 kez kan bağışında bulunan 30 kişiye gümüş ve 10 defa kan bağışında bulunan 398 kişiye bronz madalya olmak üzere toplam 431 bağışçı için ödül töreni düzenlendi. 150 yıl önce kurulan ve yaklaşık 60 yıldır kan bağışı ile insanların hayatını kurtarmayı hedefleyen Türk Kızılay, tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da en çok bağış yapan vatandaşlara madalyaları teslim edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Kızılay Ordu Şube Başkanı Cengiz Keskin, insanlığa faydalı olabilmek adına çalıştıklarını belirterek, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu aktardı.

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık da sağlık kuruluşlarında kana ihtiyaç duyan insanların kan ihtiyaçlarının karşılanabilmesinin, gönüllü ve düzenli bağışlarla mümkün olduğunu söyledi. Türk Kızılay'a kan bağışının her geçen gün arttığını ifade eden Kısacık, "2018 yılı sonu itibariyle toplanan kan bağışı sayısı 2 milyon 571 bin 482 ünite olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise kan bağış hedefimiz, 2 milyon 705 bin 500 ünite olarak belirlenmiştir. 2019 yılında, 30 Temmuz tarihine kadar toplanan 1 milyon 618 bin 365 ünite kan ile 2019 yılı hedefinin yüzde 60'ı gerçekleşmiştir" dedi.

Türk Kızılayı'nın başkalarına umut olmak adına güçlü bir ekiple sürekli olarak çalıştığını söyleyen Kısacık, "Ülkemizde 2005 yılında 27 ilde bulunan 29 hizmet birimi ve 853 personel ile yürüttüğümüz kan bağış faaliyetleri 2019 yılı itibariyle 63 ilde toplam 18 bölge kan merkezi, 68 kan bağış merkezi, 60 sabit kan alma birimi ve günlük ortalama 150 gezici ekip olmak üzere toplam 300 noktada düzenlenen kan bağış faaliyetlerini 3 bin 500 personel ve 746 araçlık filomuz ile yürütmekteyiz" diyerek, 2019 yılının 30 Temmuz tarihine kadar olan zaman diliminde Türk Kızılay tarafından ülke genelinin kan ihtiyacının yüzde 96'sının karşılandığını sözlerine ekledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Celal Tezcan ve Ordu Vali Vekili Ekrem Ballı, kan bağışının önemine değinerek, insanların kan bağışı sayesinde başkalarının hayatını kurtardıklarını ifade etti. Vali Vekili Ekrem Ballı, Kızılay sahibinde ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini de aktardı.

Konuşmaların ardından Ordu Vekili Ekrem Ballı, Ordu Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Celal Tezcan ve diğer protokol üyeleri, en fazla kan bağışında bulunan bağışçılara madalya ve teşekkür belgelerini teslim etti. Ödül töreninde, toplamda 35 defa kan bağışı yaparak birinci olanlara altın, 25 defa kan bağışı yaparak ikinci olanlara gümüş ve 10 defa bağışta bulunarak üçüncü olan bağışçılar bronz madalya ile takdim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA