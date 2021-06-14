Kan Bağışçıları Günü'nde Bağcılar Meydan'da 3 günlük kampanya
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Kan Bağışçıları Günü'nde Bağcılar Meydan'da 3 günlük kampanya

Kan Bağışçıları Günü'nde Bağcılar Meydan'da 3 günlük kampanya
Bültenler - Haberler | Güncel

İstanbul'da kan bağışı sıralamasında lider durumda olan Bağcılar'da 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü sebebiyle 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası düzenlendi

İlçe yöneticilerinin de bağışta bulunduğu kampanyaya vatandaşlar ilk günden büyük ilgi gösterdi.

14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Valiliği ve Türk Kızılay'ınca 39 ilçede eş zamanlı olarak başlatılan kan kampanyasına Bağcılar da destek verdi. Bu amaçla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na Kızılay çadırları kuruldu. Çadırda kayıt yaptıranlar daha sonra meydanda park halindeki TIR araçlarında kan verdi.

Kan vermek can kurtarmaktır

14-15-16 Haziran 2021 tarihlerinde sürecek kampanyanın açılışına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan da katıldı. Vatandaşları kan vermeye davet eden Eldivan, "İnşallah kampanyayla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yetecek kadar katkıyı sağlarız. Zaten periyodik olarak ilçemizde kan verme etkinlikleri oluyor. Yine Bağcılarlı hemşehrilerimizin İstanbul'da en fazla kan veren kişiler olacağına inanıyorum" dedi. Çağırıcı ise "Kan bağışı konusunda Bağcılar bugüne kadar dayanışmanın en güzle örneğini sergiledi ve tüm kan bağışlarında lider oldu. Bu kampanyanın da güzel şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Bu açıdan katkı sağlayacak herkesi şimdiden tebrik ediyorum. Kan vermek can kurtarmaktır" diye konuştu.

2009'dan beri kan veriyorum

Programda ilçe sakinlerinden bu sene en fazla kan bağışı yapanlara madalya ve plaketleri takdim edildi. Bugüne kadar 170 kez kan bağışında bulunan İsmail Tutal, duygularını şu şekildi ifade etti: "2009'dan beri kan veriyorum. Televizyonda haber bültenini izlerken gönüllü bağışı gördüm ve ondan etkilendim. O günden beri de kan bağışında bulunuyorum. Çocuklarıma ve çevremi de bu konuda teşvik ediyorum. Kan vermek için illa başımıza bir şey gelmesine gerek yok."

Kampanya, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 21.00'de sona erecek.

Kaynak: Bültenler

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