KAMYONUNUN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ YARALANDI
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KAMYONUNUN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Neşe Karagöz kazada hafif yaralandı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü Neşe Karagöz kazada hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Hamalınkırı mevkiinde meydana geldi. İl merkezinden Turgutlu ilçe merkezine doğru giden Neşe Karagöz'ün kullandığı 39 NK 006 plakalı otomobile, Güngör Korkmaz idaresindeki 45 AAY 181 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kaza sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Hafif yaralanan Karagöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu edildi. Kamyon şoförü Güngör Korkmaz, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYONUNUN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ YARALANDI
KAMYONUNUN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ YARALANDI
KAMYONUNUN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ YARALANDI
KAMYONUNUN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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