KAMYONUNA YÜKLENEN DEMİRLERİ SATTI, YAKALANDI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fabrikadan kamyonuna yüklediği demirleri çalarak Balıkesir'de satan kamyon şoförü M.F., yakalandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, fabrikadan kamyonuna yüklediği demirleri çalarak Balıkesir'de satan kamyon şoförü M.F., yakalandı.

Darıca ilçesinde 13 Nisan günü kamyonuna 196 bin TL değerinde 26 ton demir yükleyen nakliyeci kamyon şoförü M.F. kayıplara karıştı. İddiaya göre sürücünün telefonuna ulaşamayan ve demirlerin gitmesi gereken adrese ulaşmadığını öğrenen fabrika yetkilileri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kamyoncu M.F.?nin demirleri 100 bin TL karşılığında Balıkesir'deki bir işletmeye sattığı tespit edildi. Düzenlenen operasyon ile şüpheli M.F. ve satışa aracılık ettikleri anlaşılan U.E. ve Ş.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı