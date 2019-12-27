Kamyonun yakıt deposunda 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
27.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:28
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siverek-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Sürücü gözaltına alındı, araca el konuldu.
Kaynak: AA