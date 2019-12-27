Kamyonun yakıt deposunda 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Kamyonun yakıt deposunda 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

27.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:30
Kamyonun yakıt deposunda 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

'nın ilçesinde, kamyonun yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siverek-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda arama yapan ekipler, yakıt deposuna gizlenmiş 4 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Sürücü gözaltına alındı, araca el konuldu.

Kaynak: AA
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