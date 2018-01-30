Kamyonun Yakıt Deposunda 2 Suriyeli Yakalandı

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir kamyonun yakıt deposunda 2 Suriyeli göçmen yakalandı.

AA muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den gelen araçları bölgenin hassasiyeti ve ülke güvenliğine ilişkin aranan araçlardan bir kamyon sürücüsünün hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine araç sıradan çıkarılarak x-ray cihazından geçirilmek üzere arama noktasına yönlendirildi.

Yapılan incelemede aracın yedek boş yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette iki kişnini bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine araçta yapılan aramada. yasa dışı yollarla yurda girmek isteyen iki kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.