Kamyonun Yakıt Deposunda 2 Suriyeli Yakalandı

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir kamyonun yakıt deposunda gizlenmiş 2 Suriyeli yakalandı.

AA muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suriye'den gelen bir kamyonu, şüphe üzerine arama noktasına yönlendirdi.

Yapılan incelemede, aracın yedek boş yakıt deposuna gizlenmiş 2 kişinin bulunduğu tespit edildi. Suriye vatandaşı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından söz konusu 2 kişi, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.