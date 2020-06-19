Kamyonun yağ pompası patladı, Kuşadası Karayolu trafiğe kapandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamyonun yağ pompası patladı, Kuşadası Karayolu trafiğe kapandı

Kamyonun yağ pompası patladı, Kuşadası Karayolu trafiğe kapandı Söke-Kuşadası karayolunda seyretmekte olan bir kamyonun yağ pompasının patlaması sonucu yol dakikalarca trafiğe kapalı kaldı.

19.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:21

Kamyonun yağ pompası patladı, Kuşadası Karayolu trafiğe kapandı

AYDIN - Söke-Kuşadası karayolunda seyretmekte olan bir kamyonun yağ pompasının patlaması sonucu yol dakikalarca trafiğe kapalı kaldı. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu oluştu.

Söke'den Kuşadası yönünde seyreden 45 LR 017 plakalı özel bir şirkete ait beton kamyonunun Granta rampasında yağ pompası patladı. Karayoluna ciddi miktarda yağ döküldü. Kamyonun tamiri ve karayoluna dökülen yağın etkisinin azaltılması için getirilen kumun serilmesi nedeniyle; karayolu yaklaşık 40 dakika trafiğe kapandı. Söke'den Kuşadası yönüne araç trafiği kapanınca kilometrelerce uzayan araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri Ağaçlı kavşağında yolu keserek, Kuşadası yönüne seyredecek araçları Davutlar yolu üzerinden yönlendirdi.

Oluşan uzun araç kuyruğunda beklemekten sıkılan çok sayıda kişi yol kenarlarında kendilerine ağaç gölgesi aradı, kimi ise bu vakti çiçek toplayarak değerlendirdi.

Kamyonun yağ pompası patladı, Kuşadası Karayolu trafiğe kapandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Sergiy Rebrov'un avukatı Emin Özkurt, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Necip Uysal, 'kilo aldı' diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Berat Albayrak Musa Farisoğulları Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Türk Alman Bursa
Şu an buradasınız: Kamyonun yağ pompası patladı, Kuşadası Karayolu trafiğe kapandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 18:55:01. #1.15#
title