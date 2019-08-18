Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada 6 kişi karpuz yüklü kamyon sürücü kabinin üstünde böyle yolculuk yaptıDENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü kamyonun kasasında mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu amatör kameralara tarafından kaydedildi.
Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
6 kişi karpuz yüklü kamyon sürücü kabinin üstünde böyle yolculuk yaptı
DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karpuz yüklü kamyonun kasasında mevsimlik işçilerin tehlikeli yolculuğu amatör kameralara tarafından kaydedildi.
Olay, Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi-Akalan Mahallesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Amatör bir kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 09 JA 521 plakalı karpuz yüklü kamyonun sürücü kabininin üstüne çıkan 6 kişi kilometrelerce yolu bu şekilde gitti. Yaşadıkları tehlikenin farkında olmayan 6 şahsın kabinin üstünde bir birlerine sarılmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Kabinin üstünde 6 kişi ile trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden kamyonun akıbeti ise bilinmiyor.