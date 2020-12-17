Kamyonun panjuruna sıkışan şahini itfaiye ekipleri kurtardı
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Kamyonun panjuruna sıkışan şahini itfaiye ekipleri kurtardı

17.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:23
Kamyonun panjuruna sıkışan şahini itfaiye ekipleri kurtardı

MERSİN (İHA) – Mersin'de bir dinlenme tesisinde kamyonun panjuruna sıkışan şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de bir dinlenme tesisinde kamyonun panjuruna sıkışan şahin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağ kanadı kırılan şahin, Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkındaki klinikte tedavi altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, TEM otoyolunun Tarsus-Adana arasındaki bir dinlenme tesisi içinde park halinde bulunan ve şehirlerarası yük taşımacılığında kullanılan bir kamyonun ön kısmındaki panjuruna sıkışmış şahini fark etti. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği arama kurtarma ekiplerine durumu bildirdi.

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, talihsiz hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Sağ kanadında parçalı kırık oluşan şahin, tedavi altına alındı. Şahin, tedavisinin yapılmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Şahini, Büyükşehir Tarsus Doğa Parkında yer alan klinikte görevli veterinerlere teslim eden İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Şube Sorumlusu Kenan Demirpolat, "Gelen bir ihbarda, bir şahinin otoyol tesisinde bulunan kamyonun panjur bölümüne sıkıştığı bildirildi. Ekiplerimizle olay yerine intikal ederek, kanadından yaralanan şahini çıkartıp, muhafaza altına aldık. Daha sonra Tarsus Doğa Parkı içinde yer alan klinikte görevli arkadaşlara şahini getirerek teslim ettik. Umarım kısa sürede sağlığına kavuşur ve doğal yaşamına geri döner" dedi. - MERSİN

Kamyonun panjuruna sıkışan şahini itfaiye ekipleri kurtardı
Kamyonun panjuruna sıkışan şahini itfaiye ekipleri kurtardı
Kamyonun panjuruna sıkışan şahini itfaiye ekipleri kurtardı
Kamyonun panjuruna sıkışan şahini itfaiye ekipleri kurtardı
Kamyonun panjuruna sıkışan şahini itfaiye ekipleri kurtardı
Kamyonun panjuruna sıkışan şahini itfaiye ekipleri kurtardı
Kamyonun panjuruna sıkışan şahini itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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