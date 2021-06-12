Kamyonun metrelerce sürüklediği elektrikli bisiklet sürücünü feci şekilde can verdi
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Kamyonun metrelerce sürüklediği elektrikli bisiklet sürücünü feci şekilde can verdi

Kamyonun metrelerce sürüklediği elektrikli bisiklet sürücünü feci şekilde can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafriyat kamyonunun fark etmeyerek altına alıp sürüklediği elektrikli bisiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafriyat kamyonunun fark etmeyerek altına alıp sürüklediği elektrikli bisiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Denizli - İzmir karauolu Akçeşme Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir inşaat firmasına ait Şahin B. (51) yönetimindeki 20 GE 301 plakalı hafriyat kamyonu, Akçeşme Mahallesi Şehit Koçanoğlu Caddesinden İzmir Bulvarına çıkmak için kavşakta dönüş yaptığı esnada yanında seyrederken fark etmediği Fahri Doğan'ın (66) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Altına aldığı elektrikli bisikleti bir süre sürükleyen kamyon, çevredeki vatandaşların ikazı üzerine kaza yaptığının farkına vardı.

Kazaya ilk müdahaleyi diğer sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fahri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kamyonun metrelerce sürüklediği elektrikli bisiklet sürücünü feci şekilde can verdi
Kamyonun metrelerce sürüklediği elektrikli bisiklet sürücünü feci şekilde can verdi
Kamyonun metrelerce sürüklediği elektrikli bisiklet sürücünü feci şekilde can verdi
Kamyonun metrelerce sürüklediği elektrikli bisiklet sürücünü feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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