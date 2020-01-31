Kamyonun lastiklerinden kaçak sigara çıktı
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Kamyonun lastiklerinden kaçak sigara çıktı

Van'da bir kamyonun lastiklerine gizlemiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

31.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:30
Kamyonun lastiklerinden kaçak sigara çıktı

'da bir kamyonun lastiklerine gizlemiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipleri, Van-Bitlis kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine kamyonu durdurdu.


Yapılan aramada kamyonun 5 lastiğine gizlenmiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.


Gözaltına alınan F. Ş. hakkında "5607 sayılı Kanuna muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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