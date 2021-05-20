Kamyonun kasası bir anda açıldı, piknik tüpleri yola savruldu
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Kamyonun kasası bir anda açıldı, piknik tüpleri yola savruldu

Kamyonun kasası bir anda açıldı, piknik tüpleri yola savruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de seyir halindeki kamyonun kasasının kapısı açılınca piknik tüpleri yola savruldu.

Kocaeli'de seyir halindeki kamyonun kasasının kapısı açılınca piknik tüpleri yola savruldu. Trafik yoğunluğunun olmaması olası bir faciayı önlerken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Derince ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan piknik tüpü yüklü kamyonun kasa kapağı bir anda açıldı. Kapağın açılması nedeniyle kasada yüklü onlarca piknik tüpü yola savruldu. İddiaya göre, yola düşen piknik tüplerinden biri patladı. Olayın meydana geldiği anda trafik yoğunluğunun az olması olası bir faciayı önlerken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - KOCAELİ

Kamyonun kasası bir anda açıldı, piknik tüpleri yola savruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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