Kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü, 2 yaralı
İtfaiye ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışması Görgü tanığı ile röportaj Yaralıların ambulansa taşınması Cenazelerin araçtan çıkartılması Kaza yapan otomobil, kamyon ve tırdan detay görüntüler KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak hareket...
İtfaiye ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışması
Görgü tanığı ile röportaj
Yaralıların ambulansa taşınması
Cenazelerin araçtan çıkartılması
Kaza yapan otomobil, kamyon ve tırdan detay görüntüler KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak hareket eden otomobile tırın çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.