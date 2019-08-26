Kamyonun halatla çektiği otomobile tır çaptı: 3 ölü, 2 yaralı

26.08.2019 07:58

İtfaiye ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışması

Görgü tanığı ile röportaj

Yaralıların ambulansa taşınması

Cenazelerin araçtan çıkartılması

Kaza yapan otomobil, kamyon ve tırdan detay görüntüler KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten ve yoldan geçen kamyona halatla bağlanarak hareket eden otomobile tırın çarpması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: AA