Kamyonun freni boşaldı, trafiği tehlikeye atmamak için şarampole yuvarlandı
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Kamyonun freni boşaldı, trafiği tehlikeye atmamak için şarampole yuvarlandı

Bursa'da freni boşalan kamyon sürücüsü önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu şarampole kırıp devrildi.

25.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:00
Kamyonun freni boşaldı, trafiği tehlikeye atmamak için şarampole yuvarlandı

'da freni boşalan kamyon sürücüsü önündeki araçlara çarpmamak için direksiyonu şarampole kırıp devrildi.


Kaza, İznik-Yenişehir karayolunda meydana geldi. Yenişehir istikametinden gelmekte olan 35 TYR 36 plakalı kamyonun sürücüsü Faik (52), rampa aşağı indiği sırada kamyonun freninin boşaldığını fark etti. Kahraman sürücü, diğer araçlara çarpmamak için önce direksiyonu kırdı. Ardından kamyondan atladı. Kamyon ise şarampole uçup yan yattı. Kazada yaralanan Yıldırım, 112 ambulansıyla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. Yan yatan kamyonun kağıt ve havlu peçete yüklü olduğu görüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

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