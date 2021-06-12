Kamyonun elektrikli bisiklet sürücüsünü ezdiği anlar ortaya çıktı
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Kamyonun elektrikli bisiklet sürücüsünü ezdiği anlar ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas - Haberler | Yerel

Kamyonun elektrikli bisiklet sürücüsünü ezdiği anlar ortaya çıktı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafriyat kamyonunun fark etmeyerek altına alıp sürüklediği elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kamyonun elektrikli bisiklet sürücüsünü ezdiği anlar ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hafriyat kamyonunun fark etmeyerek altına alıp sürüklediği elektrikli bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Akçeşme Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında; bir inşaat firmasına ait Şahin B. yönetimindeki 20 GE 301 plakalı hafriyat kamyonu, Akçeşme Mahallesi Şehit Koçanoğlu Caddesi'nden İzmir Bulvarı'na çıkmak için kavşakta dönüş yaptığı esnada yanında seyrederken fark etmediği Fahri Doğan'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Altına aldığı elektrikli bisikleti bir süre sürükleyen kamyon, çevredeki vatandaşların ikazı üzerine kaza yaptığının farkına vardı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fahri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın feci şekilde hayatını kaybettiği kaza, çevredeki iki ayrı işyerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyon ve elektrikli bisikletin aynı yöne seyrettiği ve kavşakta dönüşe geçen kamyonun fark etmediği elektrikli bisikleti altına alıp sürüklendiği anlar yer aldı.

Kamyonun elektrikli bisiklet sürücüsünü ezdiği anlar ortaya çıktı
Kamyonun elektrikli bisiklet sürücüsünü ezdiği anlar ortaya çıktı
Kamyonun elektrikli bisiklet sürücüsünü ezdiği anlar ortaya çıktı
Kamyonun elektrikli bisiklet sürücüsünü ezdiği anlar ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas

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