Kamyonun Deposundan Mazot Çalarken Yakalandı

Kamyonun Deposundan Mazot Çalarken Yakalandı

Samsun’da park halindeki kamyonun deposundan mazot çalmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

Kamyonun Deposundan Mazot Çalarken Yakalandı

Samsun'da park halindeki kamyonun deposundan mazot çalmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaat firmasına ait park halinde bulunan kamyonun deposundan mazot çalmak istediği ileri sürülen M.K. (37), özel güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakalandı. Tekkeköy polisine teslim edilen M.K., polisteki işlemlerinin ardından "hırsızlık" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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