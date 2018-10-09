Kamyonun Damperi Açıldı, Karadeniz Sahil Yolu'nda Araç Kuyruğu Oluştu

Kamyonun Damperi Açıldı, Karadeniz Sahil Yolu'nda Araç Kuyruğu Oluştu

ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda bulunan Nefise Akçelik Tüneli'nde, kamyonun damperinin açılması sonucu Ordu- Samsun yönü, 2 saat ulaşıma kapandı.

Kamyonun Damperi Açıldı, Karadeniz Sahil Yolu'nda Araç Kuyruğu Oluştu

ORDU'da, Karadeniz Sahil Yolu'nda bulunan Nefise Akçelik Tüneli'nde, kamyonun damperinin açılması sonucu Ordu- Samsun yönü, 2 saat ulaşıma kapandı. Karadeniz Sahil Yolu'nda, kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, çalışma sonrası yol, trafiğe açıldı. 

Perşembe ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun geçtiği Perşembe- Bolaman yolundaki Ordu Nefise Akçelik Tüneli'nde, saat 09.00 sıralarında, Numan Kılıç yönetimindeki 66 KJ 861 plakalı kamyonun damperi açıldı. Tünelin tavanındaki aydınlatma ve yönlendirme levhasında hasar oluşması nedeniyle Ordu- Samsun yönü, trafiğe kapandı. Ulaşım, 2 saat boyunca Kumbaşı- Perşembe- Fatsa sahil yolundan sağlandı. Tünelde yapılan çalışmaların ardından saat 11.00'de Ordu- Samsun yönü ulaşıma açıldı. Çalışmalar sırasında, Karadeniz Sahil Yolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

- Ordu

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