Kamyonun çarptığı yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı

08.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 08.02.2020 19:52

ZONGULDAK'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli kesimindeki Soğanlı rampasında meydana geldi. U.T. yönetimindeki 67 TR 462 plakalı kamyon, kar yağışının etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak M.B.'nin (47) kullandığı 41 BN 010 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otobüsteki P.A. (12), M.M.Ö. (12), U.G. (12), Ö.Y.C. (12) ve F.P. (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kaza sonrasında iki sürücü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: DHA