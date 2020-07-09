Kamyonun çarptığı yaya öldü
Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
09.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:00
Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Nazmi Aktoy'un kullandığı 07 ES 688 plakalı kamyon Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi D-400 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Khaled Alabdullah'a (20) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Alabdullah'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Alabdullah'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kamyon şoförü Aktoy, gözaltına alındı.
Kaynak: AA