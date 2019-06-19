Kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü

Kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü

Uşak'ta belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı yaşlı kadın öldü

Uşak'ta belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zühtü K. (29) idaresindeki Uşak Belediyesine ait 64 AAD 059 plakalı çöp kamyonu, merkez Fatih Mahallesi Ovademirler köyü istikametinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Humalı'ya (88) çarptı.
Yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alınırken, kadının cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA
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