Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, yoldan geçen kamyonun çarptığı yaşlı kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Balçova ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, yoldan geçen kamyonun çarptığı yaşlı kadın kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Taşbaş'a (77), seyir halinde G.K. idaresindeki hafriyat kamyonu çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbari üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolla çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Hatice Taşbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı