11.10.2019 18:01

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.



Akyurt'ta Çankırı Devlet Karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 73 yaşındaki P.Ç. isimli vatandaşa kamyon çarptı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine ambulans ve emniyet ekipleri olay yerine intikal ederken P.Ç.'nin çarpmanın etkisiyle yaşamını kaybettiği belirlendi. 06 DK 3464 plakalı kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA