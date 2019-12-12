Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisinin ölümü davası

12.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:46

Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin, aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada mahkemeye ulaşan ek bilirkişi raporunda, Dere'nin kusursuz olduğu, kamyon şoförü ve yüklenici firma İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci'nin "asli kusurlu", İSTAÇ İş Güvenliği Uzmanı Zafer Karasaçlı'nın "tali kusurlu" olduğu belirtildi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan ek raporda, somut olay irdelendiğinde kazanın sözleşme kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili olduğu, bu hususta yüklenici konumundaki İSTAÇ AŞ'nin sorumluluğunun bulunduğu, ihale makamı ve iş sahibi konumundaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğünün herhangi bir sorumluluğunun olmadığı kaydedildi.

Raporda, sanık Mümin Kılıç'ın manevracı veya işaretçiyle irtibata geçmeden geri manevrasına başladığını belirtilerek, geri geri giderken aracın kör noktasında bir yayanın olabileceği bilincinde olması gereken Kılıç'ın "asli kusurlu", diğer sanık İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci'nin ise iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı önlemleri almamasından ötürü "asli kusurlu" olduğu aktarıldı.

İSTAÇ AŞ İş Güvenliği Uzmanı Zafer Karasaçlı'nın, iş güvenliği eğitimini şoför Kılıç'a vermediği için "tali kusurlu" olduğu tespit edilen raporda, sanıklar Teyfur Bingöl, Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ve Saffet Altındağ'ın kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı bildirildi.

"Kulaklık ile müzik dinlemek hayatın akışına ters değil"

Raporda, Şule İdil Dere'nin, trafiğe kapalı alanda park içerisinde yayalar için ayrılmış yolda yürüdüğü esnada kulaklık ile müzik dinlemesi ve telefona bakmasının hayatın akışına ters olmadığı vurgulanarak, "Yaya olarak trafiğe kapalı parkta bulunduğu sırada karşısına kamyon çıkabileceği ihtimalini düşünüp buna karşı önlem alması akla, mantığa ve vicdana uygun düşmeyeceğinden kusur aftı mümkün olmamıştır." şeklinde kaydedildi.

Hazırlanan ana raporda da şoför Kılıç "asli kusurlu" bulunmuştu

Bilirkişilerce hazırlanan ana raporda, kamyon sürücüsü Mümin Kılıç "asli kusurlu", yaşamını yitiren Şule İdil Dere kusursuz bulunurken, sanıklardan Teyfur Bingöl ile Saffet Altındağ'a ise "tali kusur" atfedilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şule İdil Dere'nin, 13 Mayıs 2016'da Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüdüğü sırada, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle olay yerinde bulunan sanık Mümin Kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması neticesinde, kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İddianamede, söz konusu ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ AŞ'ye verildiği, belediye ile adı geçen firma arasında, 8 Şubat 2016 tarihinde sözleşme imzalandığı, aracı kullanan Mümin Kılıç'ın da İSTAÇ AŞ'de şoför olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın da tedbirsiz ve dikkatsiz şekilde araç kullanarak Dere'nin ölümüne neden olduğu anlatılan iddianamede, alınan bilirkişi raporuna göre diğer sanıklar yüklenici firma İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ ve kontrol elemanları olarak çalışan Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım'ın da gerekli güvenlik tedbirlerini almayarak, olayda kusurlu olduklarının tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, tüm sanıkların "taksirle ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA