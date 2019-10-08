Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisinin ölümü davası

08.10.2019 14:16

Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılandığı davaya ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesinden istenen ek bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesine sunulan ek raporda, dava kapsamında daha önce bilirkişi raporu sunulduğu ancak mahkeme heyetinin 2 sanık yönünden olayda kusurlarının bulunup bulunmadığı, kusur izafe edilmeyen sanıklara da hangi eylemleri nedeniyle bu şekilde kanaat oluşturulduğunun belirtilmediği, bu yönlerle raporun denetime elverişsiz olduğu gerekçeleriyle ek rapor verilmesinin istendiği belirtildi.

Bu kapsamda hazırlanan ek raporda, Şule İdil Dere'nin 12 Mayıs 2016'da Kadıköy Osmanağa Mahallesi Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda kaldırımda yürüdüğü sırada Mümin Kılıç'ın kullandığı geri manevra ile giden çamur taşıyan kamyonun çarpması neticesinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kazanın meydana geldiği alanın, şantiye sahası sonrasında nakil araçlarının geçici olarak kullandığı bir yol niteliğinde olduğu kaydedilen raporda, bu yol ile ilgili bir işaretleme, çit veya benzeri bir önlemin bulunmadığının görüldüğü aktarıldı.

Raporda, manevra yapmak için bir işaretçisi olmadan yayalara ait bir yolda dikkatsiz olarak araç kullanan kamyon şoförünün "asli kusurlu" olduğu, ölen Şule İdil Dere'ye ise yaya yolunda yürüyen sade bir vatandaş olarak kusur izafe edilemeyeceğinden kusursuz bulunduğu belirtildi.

Yüklenici firma İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ'ın "tali kusurlu" olduğu aktarılan raporda, başka kusur atfedilecek bir kişi olmadığı yönünde görüş bildirildi.

Öte yandan bilirkişilerce hazırlanan ana raporda, kamyon sürücüsü Mümin Kılıç asli kusurlu, yaşamını yitiren Şule İdil Dere ise kusursuz bulunurken, sanıklardan Teyfur Bingöl ile Saffet Altındağ'a ise "tali kusur" atfedilmişti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şule İdil Dere'nin, 13 Mayıs 2016'da Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüdüğü sırada, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle olay yerinde bulunan şüpheli Mümin Kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması neticesinde, kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatılıyor.

İddianamede, söz konusu ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret Sanayi AŞ (İSTAÇ) şirketine verildiği, belediye ile adı geçen firma arasında, 8 Şubat 2016 tarihinde sözleşme imzalandığı, aracı kullanan Mümin Kılıç'ın da İSTAÇ AŞ'de şoför olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın da tedbirsiz ve dikkatsiz şekilde araç kullanarak Dere'nin ölümüne neden olduğu anlatılan iddianamede, alınan bilirkişi raporuna göre diğer sanıklar yüklenici firma İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ ve kontrol elemanları olarak çalışan Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım'ın da gerekli güvenlik tedbirlerini almayarak, olayda kusurlu olduklarının tespit edildiği kaydediliyor.

İddianamede, tüm sanıkların "taksirle ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA