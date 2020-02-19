Kamyonun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümü davası ertelendi

19.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:00

Kadıköy'de hafriyat kamyonunun çarptığı üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan altışar yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava karar için ertelendi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 12. celsesine, tutuksuz 6 sanık katıldı. Duruşmada, Şule İdil Dere'nin annesi Nesrin Aslan ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, sanıklar İbrahim Ruhi Kelleci, Teyfur Bingöl ve Zafer Karasaçlı'nın avukatının dosyadan çekildiğini belirtir dilekçe sunduğunu, sanık kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın avukatının da şehir dışında bulunacağını belirterek mazeret sunduğunu tutanağa geçirdi.

Söz verilen sanık Teyfur Bingöl, avukatının dosyadan çekildiğini dün öğrendiğini belirterek, "Kendisi İSTAÇ AŞ tarafından bizim için görevlendirilen avukattır. Ben savunmalarımı zaten yaptım, yeni avukat talebim yoktur." dedi.

Sanık Zafer Karasaçlı ise yeni avukat talebinin olduğunu söylerken, diğer sanık Ergün Ata da alınan bilirkişi raporlarında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını aktararak, beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Anne Nesrin Aslan ise "Kızım benim dikili ağacımdı, dünyada başka hiçbir şeyim yok. Sorumlu bulunamıyor. Ben biliyorum sorumluyu. Kötü bir zamanda, kötü bir dünyada, kötülerin içinde doğurdum ben kızımı, o yüzden suç bende. Gereği neyse yapılsın." dedi.

Baba Berdan Dere'nin avukatı Fahrettin Ozan ise yargılamanın daha fazla uzatılmaması gerektiğini vurgulayarak, "23 yaşındaki evladını kaybetmiş bir anneye 'sorumluluk bende' dedirtir hale gelmişsek hepimiz hukukçu kimliğimizden utanmalıyız." diye konuştu.

Ara kararı açıklayan mahkeme, sanık Mümin Kılıç'ın avukatının yasal olmayan mazeretinin reddine karar verdi. Sanık Karasaçlı'ya avukatını bildirmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine, avukat vekaletnamesi sunmadığı takdirde önceki savunmaları ile yetinilerek karar verileceği hususunun ihtar edilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şule İdil Dere'nin, 13 Mayıs 2016'da Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüdüğü sırada, Kurbağalıdere ıslah çalışması kapsamında burada bulunan ve geri manevra yapan sanık Mümin Kılıç'ın kullandığı hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede, söz konusu ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ AŞ'ye verildiği, belediyeyle adı geçen firma arasında 8 Şubat 2016'da sözleşme imzalandığı, aracı kullanan Mümin Kılıç'ın da İSTAÇ AŞ'de şoför olarak görev yaptığı kaydediliyor.

Kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın tedbirsiz ve dikkatsiz şekilde araç kullanarak Dere'nin ölümüne neden olduğu anlatılan iddianamede, alınan bilirkişi raporuna göre diğer sanıklar yüklenici firma İSTAÇ AŞ'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Anadolu Yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanları olarak çalışan Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım'ın da gerekli güvenlik tedbirlerini almayarak, olayda kusurlu olduklarının tespit edildiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanıkların "taksirle ölüme neden olma" suçundan ikişer yıldan altışar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA