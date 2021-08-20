Kamyonun çarptığı trafo patladı

Adıyaman'da, bir kamyonun çarpması sonucu devrilen trafo patlayarak alev alev yandı.

Adıyaman'da, bir kamyonun çarpması sonucu devrilen trafo patlayarak alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre yolu Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir kamyon, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Kamyonun çarptığı trafo devrilerek patladı. Bu esnada kimliği belirsiz sürücü aracıyla beraber olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Patlayan trafo daha sonra alev alev yandı. Yangın olay yerine gelen AKEDAŞ ekipleri tarafından söndürülerek trafoda meydana gelen hasara müdahale edildi. Polis ekipleri trafoya çarpıp kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı