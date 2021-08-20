Kamyonun çarptığı trafo patladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamyonun çarptığı trafo patladı

Kamyonun çarptığı trafo patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir kamyonun çarpması sonucu devrilen trafo patlayarak alev alev yandı.

Adıyaman'da, bir kamyonun çarpması sonucu devrilen trafo patlayarak alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre yolu Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir kamyon, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Kamyonun çarptığı trafo devrilerek patladı. Bu esnada kimliği belirsiz sürücü aracıyla beraber olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Patlayan trafo daha sonra alev alev yandı. Yangın olay yerine gelen AKEDAŞ ekipleri tarafından söndürülerek trafoda meydana gelen hasara müdahale edildi. Polis ekipleri trafoya çarpıp kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kamyonun çarptığı trafo patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Davut Güloğlu Armağan Çağlayan
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kamyonun çarptığı trafo patladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:27:38. #1.14#

title