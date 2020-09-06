Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan öldü.

Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu
06.09.2020 22:51 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:55

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan öldü.

Kaza saat 19.30 sıralarında Antalya- Konya kara yolunun 15'inci kilometresindeki Püser mevkisinde meydana geldi. Seydi Çifçi'nin (64) kullandığı 07 LPP 91 plakalı kamyon, yolun karşısına geçirilmek istenen Ali Kara'ya ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan öldü.Kazanın ardından hayatta kalan hayvanları toplayan Ali Kara ve kazayı yara almadan atlatan Seydi Çifçi, ihbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınarak, tutanak tutuldu. Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mansur Yavaş Muharrem İnce Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Erol Evgin Demet Akalın Melisa Aslı Pamuk
Spor Tamer Tuna Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Enner Valencia
Daha Fazla Kız Kpss Kaza Genç
Şu an buradasınız: Kamyonun çarptığı sürüdeki 27 küçükbaş hayvan telef oldu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 22:56:48. #1.14#
title