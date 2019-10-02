Kamyonun çarptığı mandalar telef oldu

02.10.2019 12:39

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonun çarptığı manda ile yavrusu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Vahti A'nın İznik sahilinde otlattığı mandalardan bazıları, dönüş yolunda havlayan köpeklerden ürkerek İznik-Orhangazi kara yoluna çıktı.

Bu sırada İznik istikametinden seyreden İsmail E. (32) idaresindeki 67 TS 713 plakalı kamyon, yola çıkan manda ve iki yavrusuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan manda ve bir yavrusu telef oldu, diğer yavrunun ise ayakları kırıldı.

Kamyonda maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA