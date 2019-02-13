Kamyonun Çarptığı İnek Telef Oldu

Kamyonun Çarptığı İnek Telef Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde seyir halindeki kamyon, ineğe çarptı.

Kamyonun Çarptığı İnek Telef Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde seyir halindeki kamyon, ineğe çarptı. Kazada telef olan ineği vatandaşlar yolun kenarına taşıdı.

Edinilen bilgilere göre, İpekyolu üzeri 13'üncü kilometrede 73 SG 670 plakalı kamyon, sürücüsünün fark etmemesi sonucu ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan inek telef olurken, vatandaşlar hayvanın cansız bedenini yolun kenarına taşıdı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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