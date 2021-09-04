Kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı
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Kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı

Kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aniden yola çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü kadın, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aniden yola çıkan elektrikli bisiklet sürücüsü kadın, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Kızılağaç Mahallesi Turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefer Aksu'nun kullandığı 07 LUR 08 plakalı kamyon kavşakta yola aniden çıkan Mümine Şahin'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, elektrikli bisiklet kamyonun ön kısmındı sıkışırken, çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Mümine Şahin, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Elektrikli bisiklet sürücüsünün kontrolsüz olarak yola çıktığı anlar ve kamyonun çarparak önünde sürüklemesi güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı
Kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı
Kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı
Kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı
Kamyonun çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü kadın ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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